10/04/2026 10:34

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▷ 國際大宗商品價格上漲及部分行業供需改善為主要因素

▷ 石油和天然氣開採業價格同比由降12.9%轉為漲5.2% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，3月全國工業生產者出廠價格同比由上月下降0.9%轉為上漲0.5%，為連降41個月後首次上漲，漲幅略高於預期的0.4%；環比則漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受國際大宗商品價格快速上行、國內部分行業供需關係改善等因素影響，工業生產者出廠價格指數(PPI)環比上漲1.0%，同比上漲0.5%。從同比看，3月PPI的特點為：一是國際輸入性因素影響國內相關行業價格上漲或降幅收窄。有色金屬礦採選業價格同比上漲36.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲22.4%，漲幅比上月分別擴大6.2個和0.3個百分點；石油和天然氣開采業價格由上月下降12.9%轉為上漲5.2%。二是國內部分行業供需關係改善，價格有所上行。市場競爭秩序持續優化，光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格分別上漲5.2%和2.5%；新動能成長壯大，「人工智能+」加快拓展、算力需求快速增長，光纖製造價格上漲76.1%，外存儲設備及部件價格上漲21.1%，電子專用材料製造價格上漲18.7%；綠色轉型賦能發展，生物質燃料加工、廢棄資源綜合利用業價格分別上漲6.1%和0.9%。*3月PPI環比漲1%創48個月新高*從環比看，PPI已連續6個月上漲，3月PPI環比漲1%，為48個月以來最大漲幅。主要行業中，受國際原油等價格大幅上漲影響，國內石油相關行業價格快速上行，其中石油和天然氣開採業價格環比上漲15.8%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲5.8%，化學原料和化學制品制造業價格上漲3.6%，漲幅比上月分別擴大10.7個、5.4個和2.3個百分點，是PPI環比漲幅擴大的主要原因。節後工業企業、建築項目逐步復工復產，用能用鋼等需求有所回升，電力熱力生產和供應業價格由上月下降3.9%轉為上漲1.4%，煤炭開採和洗選業價格由下降0.5%轉為上漲0.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。(sl)