10/04/2026 09:30

【特朗普當政】美國上周新領失業救濟人數走高，GDP顯著減速

《經濟通通訊社10日專訊》在中東戰火持續的背景下，美國勞工部公布數據，美國截至4月4日止當周，新領失業救濟人數錄得21.9萬人，按周增加1.6萬人，高於市場預期的21萬人。



前一周的新領人數經修訂後為20.3萬人。在持續失業狀況方面，截至3月28日止當周的續領失業救濟人數降至179.4萬人，按周顯著減少3.8萬人。該數據遠優於市場原先預期的182.9萬人。



另據商務部數據，2025年全年，美國經濟增長放緩至2.1%，較過去兩年顯著降溫。受去年秋季長達43天的聯邦政府停擺拖累，美國去年第四季國內生產總值(GDP)按季年率終值下修至增長0.5%，增幅不僅低於市場預期及前值的0.7%，更遠遜於第三季的4.4%強勁增長。



*美國2月PCE通脹數據仍高於央行目標*



通脹方面，，美國2月個人消費支出(PCE)物價指數按年上升2.8%，按月則增長0.4%。2月核心PCE物價指數按月增長0.4%，按年升幅則由1月時的3.1%略為回落至3%。



雖然上述數據均符合預期，但核心通脹仍高企於3%水平，顯示美國通脹仍具一定黏性，距離聯儲局2%的政策目標尚有一段距離。值得注意的是，個人收入按月意外下跌0.1%，遠遜於市場原先估計的增加0.3%。(rc)