10/04/2026 09:31

【特朗普當政】聯儲局主席提名人沃什未按期呈交資料，參院押後聽證會

《經濟通通訊社10日專訊》據Punchbowl News報道，美國參議院銀行委員會已不再計劃於 下周就確認凱沃什出任聯儲局主席的提名舉行聽證會。



Punchbowl引述兩名消息人士，表示原定下周的暫定日期取決於沃什提交相關材料，但這些 材料尚未提交。沃什的團隊正努力爭取盡快提交相關材料。



不過，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，預計聯儲局主席提名人沃什的國會確認聽證會將於下周如期舉行。



他強調，對沃什能於今年5月順利履新掌管聯儲局充滿信心。同時，他預期現任主席鮑威爾在交棒後將會離開聯儲局，不會繼續留任聯儲局理事會。(rc)