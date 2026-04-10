10/04/2026 09:31
【特朗普當政】聯儲局主席提名人沃什未按期呈交資料，參院押後聽證會
《經濟通通訊社10日專訊》據Punchbowl News報道，美國參議院銀行委員會已不再計劃於下周就確認凱沃什出任聯儲局主席的提名舉行聽證會。
Punchbowl引述兩名消息人士，表示原定下周的暫定日期取決於沃什提交相關材料，但這些材料尚未提交。沃什的團隊正努力爭取盡快提交相關材料。
不過，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，預計聯儲局主席提名人沃什的國會確認聽證會將於下周如期舉行。
他強調，對沃什能於今年5月順利履新掌管聯儲局充滿信心。同時，他預期現任主席鮑威爾在交棒後將會離開聯儲局，不會繼續留任聯儲局理事會。(rc)
Punchbowl引述兩名消息人士，表示原定下周的暫定日期取決於沃什提交相關材料，但這些材料尚未提交。沃什的團隊正努力爭取盡快提交相關材料。
不過，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，預計聯儲局主席提名人沃什的國會確認聽證會將於下周如期舉行。
他強調，對沃什能於今年5月順利履新掌管聯儲局充滿信心。同時，他預期現任主席鮑威爾在交棒後將會離開聯儲局，不會繼續留任聯儲局理事會。(rc)