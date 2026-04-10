10/04/2026 09:48

【中東戰火】白宮警告工作人員，勿利用伊朗內幕消息投機炒賣

《經濟通通訊社10日專訊》知情人士稱，白宮管理辦公室於上月23日向全體員工發送一封電郵，警告工作人員勿利用職權在期貨市場進行投機。



當天較早前，特朗普於社交平台發聲明，表示與伊朗談判「富有成效」，引發原油價格暴跌。就在他發言前15分鐘，有投資者僅用1分鐘時間，在原油市場押下價值5.8億美元的沽空賭注。



事件引發市場人士及輿論嘩然，質疑特朗普班子參與炒作。白宮於事發數小時後發出電郵。不過，內幕炒作的疑雲未散，最近在Polymarket平台上的三個帳戶，透過準確預測本周伊朗停火的時間，獲利超過60萬美元。



據報道，目前沒有證據顯示有洩密，也沒有證據顯示政府內部有人利用內幕消息進行精確的投注。不過，聯邦僱員和有政治背景的人現在面臨著一種新誘惑，那就是基於加密貨幣的預測市場。這些預測市場允許用戶對從體育賽事到世界大事等各種事件進行投注，並匿名提現。(rc)