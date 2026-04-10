10/04/2026 10:19

【ＡＩ】OpenAI捲入美國校園奪命槍擊案，佛州總檢察長下令調查

《經濟通通訊社10日專訊》美國佛羅里達州總檢察長烏特邁耶周四（9日）宣布，其辦公室計劃就ChatGPT據稱在去年一宗致命槍擊案中所扮演的角色，對OpenAI展開調查。



2025年4月，一名槍手在佛羅里達州立大學校園內開槍，造成兩人死亡、五人受傷。上周，該案一名受害者的代理律師稱，肇事者曾利用ChatGPT策劃這宗攻擊事件。受害者家屬表示，將就此事起訴OpenAI。



*總檢察長：ChatGPT與多類違法犯罪行為有關聯*



烏特邁耶表示，ChatGPT的每周活躍用戶超過9億，但與多類違法犯罪行為有關聯，包括兒童性虐待、慫恿自殺與自殘等。



烏特邁耶在X平台發布的聲明中表示：「AI應推動人類進步，而非毀滅人類。我們要求OpenAI就其傷害未成年人、危及美國民眾安全，並為近期佛羅里達州立大學大規模槍擊案提供便利的相關行為作出解釋。作惡者必須承擔責任。」



另據報道，曾協助啟動OpenAI星際之門數據中心項目的OpenAI高管霍謝勒(Peter Hoeschele)已離開該初創公司。(rc)