13/04/2026 16:57

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社13日專訊》美國及伊朗談判未能達成協議，油價急升，美股三大指數期貨今早齊跌1%，上周五（10日）則個別發展，道指收跌269點或0.6%，報47916點。標普500指數低收7點或0.1%，報6816點；納指則高收80點或0.4%，報22902點。港股方面，恒生指數收市報25660，跌232點或0.9%，成交2079億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一場活動中發表講話。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布3月成屋銷售，料由409萬降至405萬，月率料由1.7%逆轉至下滑0.8%。明日，中國公布3月出口，年率升幅料由39.6%收窄至8.7%；3月進口年率升幅料由13.8%擴大至15%；3月貿易收支料由909.8億美元升至1076.5億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：高盛(US.GS)等。(wa)