25,660.85
-232.69
(-0.90%)
14,407.86
+98.39
(+0.688%)
70,751.6000
+10.0400
(0.014%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,710.1900
+39.3200
+0.842%
13/04/2026 17:05
歐元兌美元報1.1687，歐盟主席馮德萊恩指匈牙利大選結果將使歐盟更強大
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.977
|98.650
|0.327
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.71/72
|159.56/60
|159.27/31
|歐元/美元
|1.1686/88
|1.1690/94
|1.1724/28
|英鎊/美元
|1.3431/32
|1.3429/33
|1.3462/66
|美元/瑞郎
|0.7901/03
|0.7901/05
|0.7886/89
|美元/加元
|1.3841/43
|1.3843/47
|1.3839/43
|澳元/美元
|0.7052/53
|0.7054/58
|0.7062/66
|紐元/美元
|0.5829/32
|0.5834/38
|0.5837/41
|美元/人民幣
|6.8331/43
|6.8248/52
|6.8278/82
|美元/港元
|7.8305/13
|7.8306/10
|7.8315/19
*上述報價只供參考用