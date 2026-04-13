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-305.70
(-1.18%)
14,346.93
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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13/04/2026 09:14
美匯指數報99.049，美國3月CPI按年升3.3%近兩年最大升幅
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.049
|98.650
|0.399
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.75/76
|159.24/28
|159.27/31
|歐元/美元
|1.1683/87
|1.1723/27
|1.1724/28
|英鎊/美元
|1.3401/03
|1.3457/61
|1.3462/66
|美元/瑞郎
|0.7923/25
|0.7890/94
|0.7886/89
|美元/加元
|1.3861/63
|1.3841/45
|1.3839/43
|澳元/美元
|0.7036/38
|0.7066/70
|0.7062/66
|紐元/美元
|0.5819/22
|0.5836/40
|0.5837/41
|美元/人民幣
|6.8278/82
|6.8248/52
|6.8278/82
|美元/港元
|7.8328/36
|7.8302/06
|7.8315/19
上述報價只供參考用