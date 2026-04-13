13/04/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美伊談判破裂，美CPI通脹急升溫，英偉達供應商來港招股

【要聞盤點】 1、美伊周末在巴基斯坦直接會談因核問題等關鍵分歧未能達成協議，伊朗稱談判破裂是因為「美方的貪婪和野心」，萬斯則表態美方「已展現靈活和誠意」。布蘭特原油期貨今日亞洲早盤一度飆升近8%，美國股指期貨下跌。



2、在雙方談判破裂後，美國總統特朗普宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，癱瘓伊朗港口海上交通，禁止伊朗透過出售石油獲利，並警告伊朗若抵抗將遭報復，德黑蘭方面則指出，任何軍艦接近海峽即違反停火協議。



3、《華爾街日報》指特朗普考慮恢復對伊朗有限打擊以打破談判僵局。伊朗已向南部海岸部署海軍特種部隊，為可能美軍行動做準備。



4、美國勞工統計局公布，美國3月CPI按年升3.3%，較2月2.4%顯著升溫，但仍符合預期；按月急升0.9%，創近四年最大單月升幅。



5、美國4月消費者信心指數初值由3月53.3急挫至47.6，遜預期51.5至52區間，創歷史最低水平。



6、黎巴嫩同意周二（14日）在美國國務院與以色列舉行首次停火會議。



7、中國證監會發布創業板改革新規，增設第四套上市標準，拓寬新興及未來產業優質企業上市渠道。



8、英偉達供應商勝宏科技(02476)今日(13日)至下周四(16日)來港招股，每股作價209.88元，集資最多達174.93億元，入場費2.12萬元。公司預期4月21日（星期二）掛牌，摩根大通、中信建投國際及廣發証券為聯席保薦人，摩根士丹利、雲鋒基金以及高瓴資本等39家機構基石參投。



9、將軍澳海瑅灣I昨日新一輪銷售即日沽71伙，帶動過去周末一手市場成交至約120宗，按周增1.5倍；大圍柏傲莊III大戶今日正式招標。



10、據報美聯儲要求美國大型銀行提供私募信貸敞口詳細資料。



11、著名對沖基金經理「沽神」貝里在其專欄披露，近期買入京東及阿里巴巴股票。





【焦點股】



石油股：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 美伊和談破裂，原油價格漲至100美元以上



黃金概念股：紫金礦業 (02899)、山東黃金 (01787)、SPDR金 (02840)

- 美伊談判失敗料加劇美國通脹態勢，黃金現貨期貨價格均下跌

- 美國CPI顯著升溫



滙控(00005)：

- 計劃下半年推出港元穩定幣，無縫接入PayMe和流動理財App



國泰(00293)：

- 5月中至6月底取消2%航班

- 香港快運取消5月中至6月底約6%的客運航班



迅策(03317)：

- 與深圳數據交易所戰略合作，拓寬數據要素和人工智能創新業務



萬國黃金集團(03939)：

- 主席高明清斥2872萬元增持203萬股



復星國際(00656)：

- 據報考慮出售所持的葡萄牙商業銀行28億歐元股份



禹洲集團(01628)：

- 3月合約銷售額為4.82億元人民幣，按年跌29%



旭輝控股(00884)：

- 3月合約銷售額11.5億元人民幣，按年跌43.1%



九毛九(09922)：

- 首季自營太二同店日均銷售額升7%，整體門市淨減24間





【油金報價】



紐約期油上升8.49%，報104.77美元/桶



布蘭特期油上升8.35%，報103.15美元/桶



黃金現貨下跌1.96%，報4693.59美元/盎司



黃金期貨下跌2.06%，報4688.67美元/盎司