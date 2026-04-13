13/04/2026 12:30

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▷ 香港快運取消同期6%客運航班

▷ 燃油附加費上調34%至46% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》美國及伊朗周末通宵談判未能達成協議，國際油價今早於亞洲時段急升，紐約期油及布蘭特期油曾齊飆逾8%，重返100美元以上，航空股普遍下挫，其中國泰航空(00293)及旗下香港快運分別取消5月中至6月底約2%及6%客運航班，往返杜拜及利雅得航班亦繼續取消，國泰今早跌逾3%。值得一提，國泰本月兩度上調貨運燃油附加費，長短程航班加價逾40%，另於上月尾再上調客運燃油附加費34%，恐影響需求和載客率，股價雖已由2月尾高位回落不少，看來暫不宜沾手。*國泰取消5月中至6月底約2%客運航班，快運取消約6%*國泰航空表示，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響，而為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空將取消於5月16日至6月30日期間佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班，香港快運亦將取消5月16日至6月30日期間佔總數約6%的客運航班。所有受影響顧客將於今日或之前獲通知其新航班的安排。國泰表示，航空燃油的價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近期均大幅攀升。根據國際航空運輸協會(IATA)公布的數據，截至今年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.4美元大幅增加。集團過去一個月以來已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升。儘管已採取不同辦法應對，惟仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，削減運力是迫不得已的最後選擇。另外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至今年6月30日。國泰航空和香港快運計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。*國泰本月分兩輪調整貨運燃油附加費，加幅介乎44%至46%*國泰航空日前又公布，於本月分兩輪調整貨運燃油附加費，另外亦會拆出中程航班類別徵收燃油附加費。據國泰宣布的貨運燃料附加費，本月1至2日短程航班為每公斤3.5元，長途為每公斤12.9元；本月3至15日短程航班加至每公斤4.5元，長途加至16.3元；本月16日短程航班加至每公斤5.1元，長途加至18.6元，另新增中程航班燃料附加費，每公斤9.3元。若以本月初與月底價格相比較，每公斤相差介乎1.6至5.7元，加幅介乎約44%至46%。另國泰航空及香港快運上月尾先後宣布，於4月1日起再次上調客運燃油附加費。國泰短途、中程及長途航班新收費分別為389元、725元及1560元，加幅約34%；香港快運由香港出發前往海外航段的附加費亦同步加至389元。同時，兩間航空公司均將燃油附加費的檢視頻率由每月改為每兩周一次，以更即時反映燃油價格波動。*法巴：升燃油附加費料影響下半年需求，降目標價至10.7元*法巴早前發表研究報告指，國泰航空於3月內兩次上調燃油附加費，以應對燃料成本飆升，長途航線燃油附加費由569元上調至1560元，相當於每可用座位公里(HKD/ASK)約9仙，即國泰前八大長途航線（佔總運力約40%）票價上調約15%。惟該行計算顯示，考慮到集團披露約30%的燃油對沖，加價僅能轉嫁約70%的3月份航油價格升幅（約每可用座位公里12仙）。因此，預期在高油價環境下，國泰今年稍後時間起將面臨利潤受壓。法巴預測2026年航油價格平均為每桶140美元，而去年下半年僅為86美元，並料將跟隨油價走勢，於2027年下半年起逐步正常化至約80美元。雖然中東地區航空交通受阻，部分亞洲至歐洲需求或轉經香港轉機，短期利好國泰，但燃油附加費上調將對2026年下半年起的需求和載客率造成負面影響。基於更新的油價預測，該行將國泰今明兩年盈利預測下調13%及5%，至75億及89億元。目標價由13.1元下調18%至10.7元，評級由「跑贏大市」下調至「中性」，估值存在下行風險。瑞銀則指，國泰於4月1日起再次上調燃油附加費，加幅約34%，累計較2月底伊朗戰事前水平累加174%，估計累計加幅將令平均票價較衝突前水平上升約11%。雖然調整票價是抵銷成本壓力更有效的槓桿，但估計在其他條件不變下，票價每上升1%，僅可抵銷燃油價格每桶上升3.7美元對盈利的影響。因此，現行燃油附加費機制只能部分緩解成本壓力。此外，公司能否轉嫁盈利壓力，將取決於航班需求的價格彈性，其中對價格敏感的休閒旅客收入跌幅往往較大。該行維持國泰「買入」評級，目標價14.9元。*溫傑：縮減航班只可減低衝擊，前景不明朗暫不宜沾手*香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，國泰股價之前升了很多，2月底高見14元，跟著就錄得很大跌幅。其實很簡單，戰爭有機會令油價上升，自然對航空股不利，故此刻肯定不是首選，若想買國泰應等中東戰事稍稍事過境遷。至於具體對國泰有多大影響，首先油價之所以那麼關鍵，可看國泰財務報表，當中提到集團營業開支中燃油相關開支佔三成，在各項開支中佔比最重。雖然國泰近幾年對沖油價表現還可以，但於2025年對沖油價輸錢，因對沖價格偏高，燃油成本反而增加，且問題是無論如何不可能對沖100美元油價，成本仍會增加，而現時其對沖燃油的比率也比10年、8年前小很多，因之前輸得太多。溫傑又指，就算加燃油附加費也不能彌補燃料成本飆升，且很多人會因此寧願不搭飛機；可能買平價機票只用兩三千元，但單計燃油附加費連稅也要兩三千元，確會令一些人改變決定。再者，始終有些飛機班次乘客不會爆滿，當油價升了那麼多，愈多班次反而愈蝕錢，且要付給機師除底薪外更多薪資，故一定要縮減航班，特別是國泰廉航仍虧蝕10億，再蝕多些就更難補救。總之，國泰管理層縮減航班是理性做法，但只可減低衝擊，除非很進取，博戰爭會完結，否則對一般投資者來說，前景不明朗，暫不宜沾手。國泰半日跌3.05%收報11.43元，成交6787萬元。三大內地航空股亦齊下跌，國航(00753)跌2.42%報4.83元，南航(01055)跌2.15%報4.1元，東航(00670)跌3.82%報3.78元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉