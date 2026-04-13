13/04/2026 18:01

【中東戰火】伊朗軍方斥美國封鎖該國港口屬海盜行為

《經濟通通訊社13日專訊》據伊朗國家廣播電視台(IRIB)引述伊朗軍方聲明，波斯灣和阿曼海的港口「要麼對所有人開放，要麼對所有人關閉」，伊朗將持續確保霍爾木茲海峽的安全。



軍方聲明指，伊朗有義務捍衛該國的合法權益，在伊朗領海行使主權是其自然權利，「敵對船隻」無權通過海峽，其他船隻則可在遵守德黑蘭相關規定的前提下通過，「美國對國際水域船隻通行施加限制是非法的行為，等同海盜的行徑。」



此前，美軍中央司令部宣布針對伊朗相關封鎖措施，表示將根據總統命令，在美國東部時間周一上午10時，即本港時間今晚10時起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，措施將適用於所有進出伊朗港口及伊朗沿海區域的各國船隻。美軍不會阻礙往返非伊朗港口的船隻通過霍爾木茲海峽。(hl)