25,660.85
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13/04/2026 15:10
美元兌日圓報159.66，日本經濟產業大臣指提振日圓或成遏制通脹的選項
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.061
|98.650
|0.411
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.64/68
|159.24/28
|159.27/31
|歐元/美元
|1.1690/94
|1.1723/27
|1.1724/28
|英鎊/美元
|1.3416/20
|1.3457/61
|1.3462/66
|美元/瑞郎
|0.7903/07
|0.7890/94
|0.7886/89
|美元/加元
|1.3852/56
|1.3841/45
|1.3839/43
|澳元/美元
|0.7047/51
|0.7066/70
|0.7062/66
|紐元/美元
|0.5830/34
|0.5836/40
|0.5837/41
|美元/人民幣
|6.8323/27
|6.8248/52
|6.8278/82
|美元/港元
|7.8305/09
|7.8302/06
|7.8315/19
上述報價只供參考用