13/04/2026 17:50

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▷ 該行首季新造按揭金額及宗數分別按年增38%與35%

▷ 信銀國際2025年7月起為香港黃金交易所指定結算銀行 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，對於商務理財業務，2025年商務銀行佔個人及商務銀行業務總經營收入26.6%，又指今年目標財富管理、商務理財並駕齊驅，兩大業務目標達雙位數增長。她指出，今年首季該行新造按揭金額按年增長38%，新造按揭宗數增長35%，現時在香港該行一共有21間分行，而今年貸款增長目標為雙位數增長，並表示若美國減息，將有助刺激貸款需求，現時未有計劃新增分行數量，但會持續進行相關升級，並指未來或會擴充該行的財富管理中心。被問及中東局勢對於客戶的投資取向影響，她表示，是次中東情況使客戶投資取向變得更為保守，並指客戶的投資取向從看重美國轉向亞洲的趨勢自2025年下半年已出現。她指出，該行除聚焦私行業務於相關市場機遇之外，同時著眼於另一大趨勢「企業出海」，把握出海後企業家或高管等的財富管理需求。她表示，中信銀行（國際）將繼續發揮協同優勢，在IPO或出海等場景中，為企業家、高管等高淨值客戶提供一條龍「人-家-企-社」綜合金融服務。包括上市前的保薦輔導、上市期間的IPO 資金收款，以及上市後的資金運營管理服務，全程為客戶的資本運作保駕護航。她提及，自2025年7月，中信銀行（國際）成為香港黃金交易所指定結算銀行， 該行積極推進與香港黃金交易所進一步合作，打造國際黃金交易樞紐，該行正在推進支援香港黃金交易所以離岸人民幣作黃金交易結算，加強香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的發展。(bn)