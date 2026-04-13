13/04/2026 19:02

《再戰明天》中國公布進出口數據，美國公布PPI

《經濟通通訊社13日專訊》中國公布進出口數據，及美國公布PPI，料為周二（14日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表演講，澳洲公布NAB企業信心指數*



各國重要經濟活動方面，越共中央總書記、國家主席蘇林對中國進行國事訪問（至17日）。國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行舉行春季會議（至18日）。俄羅斯外長拉夫羅夫訪問新德里（至15日）。周二本港時間4:00pm，歐洲央行管委兼芬蘭央行總裁雷恩將在芬蘭央行的新聞發布會上就貨幣政策發表講話。晚上10:00pm，歐洲央行執委連恩發表演講。



數據方面，周二（14日）中國公布3月出口，年率升幅料由39.6%收窄至8.7%；3月進口年率升幅料由13.8%擴大至15%；3月貿易收支料由909.8億美元升至1076.5億美元。9:30am（本港時間．下同），澳洲公布3月NAB企業信心指數。12:30pm，日本公布2月產能利用率；2月工業生產。2:00pm，德國公布3月批發物價。8:30pm，美國公布3月生產者物價指數，月率升幅料由0.7%擴大至1.1%，年率升幅料由3.4%擴大至4.6%。



另外，中國周四（16日）公布第一季GDP和3月「三頭馬車」數據。(wa)