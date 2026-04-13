13/04/2026 18:06

【ＡＩ】Mint冀本財年扭虧未來擬回港第二上市，旗下公司推半人型機械人

《經濟通通訊社13日專訊》從事人工智能與機械人技術的香港企業Mint(US.MIMI)，旗下科技公司Axonex推出新研發的半人型機械人NEX。Mint董事會主席兼行政總裁陳海龍見記者時表示，期望今年出售50至100部NEX，主要銷售至日本及東南亞地區；售價為每部數萬美元左右，相信價格較內地企業更有競爭力。他透露，已有日本客戶下了NEX大單，主要是應用在商場等環境。



陳海龍亦稱，於上財年，今年市場氣氛好轉，對今財年公司扭虧為盈極具信心。被問及回港上市，他亦表示欲回港第二上市，惟相信不會於短期內進行。



此外，陳海龍指出，半人機械人較全人形機械人更有優勢，一方面是電量效率，另一方面亦能更好平衡運作安全與移動速度。而旗下巡邏型機械人可應付室外環境，競爭優勢較大，認為在停車場等領域頗具潛力。(rh)