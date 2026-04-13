13/04/2026 10:40

【穩定幣】標普:香港穩定幣發行採保守方針，僅發兩牌照予有銀行背景企業

《經濟通通訊社13日專訊》標普發表研究報告指，隨著香港發展成為數碼資產樞紐，兩家穩定幣發行商將享有先行者優勢。當局上周批出首批牌照予一家銀行及一家由銀行主導的合營企業。標普認為，這顯示監管機構將採取保守方針，讓銀行而非監管較為寬鬆的參與者走在市場發展的前沿。



該行認為，穩定幣發行將有助推動香港整體數碼資產市場發展，因為其技術與代幣化相輔相成。代幣化需要鏈上現金結算環節才能充分實現效率提升，而穩定幣正是實現此目標的關鍵支付渠道之一。



該行指出，在銀行應用場景方面，財富管理是尤其具潛力的發展方向。與穩定幣掛鈎的產品或數碼資產有助擴闊銀行的產品組合及費用收入來源。鑑於內地對相關資產設有限制，香港銀行亦可能藉此吸引尋求離岸加密貨幣投資機會的內地客戶。



標普全球評級信用分析師Phyllis Liu指出，倘若穩定幣發展成為跨境結算工具，或將侵蝕銀行的部分交易費用及收入。銀行或會透過直接參與穩定幣批發生態圈，並以獲發香港穩定幣發行牌照的能力作為後盾，藉此對沖此類去中介化風險。(bn)



