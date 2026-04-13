13/04/2026 08:45

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▷ 香港快運同期取消約6%客運航班

▷ 往返杜拜及利雅得航班取消至6月30日 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》國泰航空(00293)表示，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響。自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。國泰指出，航空燃油的價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近期均大幅攀升。根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至今年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.4美元大幅增加。國泰提及，過去一個月以來已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升。儘管已採取不同辦法應對，惟仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊。*國泰取消約2%客運航班，快運取消約6%客運航班*國泰亦指，削減運力是迫不得已的最後選擇。為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，而香港快運亦將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。在此期間，國泰航空將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。與此同時，香港快運將取消佔總數約6%的客運航班，亦將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於今日(13日)或之前獲通知其新航班的安排。*往返杜拜及利雅得客運航班續取消*另外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至今年6月30日。國泰航空和香港快運計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。(jl)