13/04/2026 11:37
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.23厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日，報2.23244厘，跌0.78基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.4303厘，升3.03基點。
隔夜息報2.53131厘，跌4.899基點；一周拆息跌7.036基點，報2.32964厘，兩周則升1.137基點，報2.28506厘。長息方面，六個月拆息跌0.964基點，報2.69036厘，一年期則升0.143基點，報3.02988厘。
港元匯價今日在7.8335-7.8306之間上落，最新報7.8326。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.53131厘，跌4.899基點；一周拆息跌7.036基點，報2.32964厘，兩周則升1.137基點，報2.28506厘。長息方面，六個月拆息跌0.964基點，報2.69036厘，一年期則升0.143基點，報3.02988厘。
港元匯價今日在7.8335-7.8306之間上落，最新報7.8326。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.53131
|-4.899
|一周
|2.32964
|-7.036
|兩周
|2.28506
|+1.137
|一個月
|2.23244
|-0.78
|兩個月
|2.35732
|+1.672
|三個月
|2.4303
|+3.03
|六個月
|2.69036
|-0.964
|一年
|3.02988
|+0.143
資料來源：香港銀行公會