13/04/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶3點子，兩連跌，報6.8657
《經濟通通訊社13日專訊》美伊談判失敗，中東地緣政治風險升溫。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8657，較上個交易日跌3點子，兩連跌，上個交易日報6.8654。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8657
|+3.00
|1歐元/人民幣
|8.0014
|-16.00
|100日圓/人民幣
|4.2939
|-117.00
|1港元/人民幣
|0.8765
|+0.50
|1英鎊/人民幣
|9.1764
|-148.00
|1澳元/人民幣
|4.8105
|-311.00
|1紐元/人民幣
|3.9774
|-265.00
|1新加坡/人民幣
|5.3609
|-164.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6464
|-104.00
|1加元/人民幣
|4.9384
|-123.00
|1人民幣/林吉特
|0.5792
|-16.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2589
|-959.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4222
|+290.00
|1人民幣/韓元
|217.2800
|+146.00