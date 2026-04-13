13/04/2026 09:30

【ＡＩ】宇樹科技H1人形機器人跑出每秒十米，再破機器人世界紀錄

《經濟通通訊社13日專訊》宇樹科技11日晚披露的視頻顯示，其旗下H1人形機器人奔跑峰值速度達每秒10米，刷新全球人形機器人奔跑紀錄。公開資料顯示，牙買加「飛人」保特(Usain Bolt)保持的男子100米世界紀錄為9.58秒，全程平均速度約每秒10.44米，並在60至80米區間跑出12.42米每秒最高速度。



據官方參數，宇樹科技H1身高180厘米，移動速度3.3米每秒，潛在運動性能大於5米每秒。此次參與跑步測試的H1做了適賽化改造，去掉了頭部及手部。測試視頻顯示，這款機器人腿長合計0.8米，測試體重約62千克。



今年3月，宇樹科技創始人王興興曾在亞布力論壇上表示，預計今年年中，人形機器人會跑得比人更快，百米衝刺的速度有望跑進10秒，比保特更快一些。他同時強調，運動能力是所有機器人真正幹活的先決必要條件。(wn)