13/04/2026 09:47

【ＡＩ】奇瑞墨甲機器人據報面向消費者開賣，線下同步招商

《經濟通通訊社13日專訊》據《藍鯨汽車》報道，奇瑞汽車(09973)旗下的墨甲機器人目前已在京東商城上面向C端開賣，並上線了官方自營旗艦店。目前，奇瑞已在京東上線兩款機器人產品：仿生人形機器人售價28.58萬元（人民幣．下同）；機器狗售價1.58萬元。



報道並引述知情人士稱，奇瑞墨甲機器人正在籌劃線下渠道，「我們在招商，（招商對象）不僅僅是汽車經銷商，有上下游能力的，我們都在談」。



墨甲機器人今年年初曾召開中國市場招商會，並與超300家經銷商集中簽約。據悉，墨甲今年將聚焦六款核心產品，率先完成國內首批渠道網絡的建設。為降低合作門檻等，其還推出可銷售、可租賃、可分期的銷售模式；在金融支持上引入奇瑞徽銀金融體系；並構建「專營店+汽車4S店+商超體驗店」三位一體的渠道形態。(wn)