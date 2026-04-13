13/04/2026 11:48

【ＡＩ】榮耀據報正與字節跳動洽談「豆包手機」合作

《經濟通通訊社13日專訊》據《藍鯨新聞》援引知情人士消息，榮耀當前正與字節跳動就「豆包手機」合作事宜展開洽談。若雙方合作落地，榮耀將成為繼中興通訊(00763)(深:000063)之後，第二家搭載豆包手機助手的主流手機廠商。



上述知情人士還透露，字節跳動早在與中興合作首款豆包手機前便已與榮耀接觸，但榮耀當時持謹慎態度，認為此類深度系統級合作存在一定風險：豆包手機作為探索性工程機，技術路線可以更為激進；而榮耀擁有億級用戶體量，一旦新服務在穩定性、兼容性或安全性上出現問題，極有可能引發大規模功能異常與用戶投訴，相關風險難以兜底。



*榮耀方飛：豆包手機與榮耀AI發展道路一致*



去年12月，榮耀產品線總裁方飛曾在社交媒體公開表達對「豆包手機」的看法。她表示，「AI手機賽道有了新夥伴的加入，這讓榮耀的AI團隊很振奮。」據方飛介紹，豆包手機助手基於UI Agent實現對通用場景的支持並自動執行，這與榮耀AI從特定任務向通用化執行的發展道路是一致的。(wn)