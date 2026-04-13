13/04/2026 10:18

【ＡＩ】阿里雲：調整標準版、專業版用戶API免費額度並支持按量付費

《經濟通通訊社13日專訊》阿里雲今日發布公告稱，調整標準版、專業版用戶的API免費額度並支持按量付費。



DataWorks標準版、專業版用戶，取消每日調用API的數量限制；DataWorks標準版，調用API的免費額度調整為10萬次/月；超出部分採用OpenAPI按量付費的方式；DataWorks專業版，調用API的免費額度調整為50萬次/月；超出部分採用OpenAPI按量付費的方式；DataWorks基礎版和企業版保持不變；各版本的QPS限制保持不變。從2026年4月14日逐步發布，到2026年4月23日所有region生效。(jq)