13/04/2026 15:53

【中東戰火】中國擬向伊朗提供武器？北京：反對無根據的抹黑或惡意關聯

《經濟通通訊社13日專訊》在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，有報道稱「中國正計劃向伊朗提供武器」、「中國已經向伊朗提供軍民兩用技術和相關組件」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國在軍品出口方面一貫採取慎重負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控。中方反對無根據的抹黑或惡意關聯。



另外，有記者就美國和伊朗在伊斯蘭堡談判未能達成任何協議一事提問。郭嘉昆表示，美伊雙方在巴基斯坦開啟談判，是朝有利於局勢緩和方向邁出的一步。中方希望相關方恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端，避免重燃戰火，為早日恢復海灣地區和平安寧創造條件。



對於美國總統特朗普重申將封鎖進出伊朗港口的海上交通，郭嘉昆強調，霍爾木茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定和暢通符合國際社會共同利益。海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是盡快停火止戰。各方應該保持冷靜和克制。中方願繼續發揮積極建設性作用。(jq)