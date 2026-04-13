13/04/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶27點子，報6.8360

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8657，較上個交易日跌3點子，兩連跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開27點子，報6.8360，上個交易日即期匯率收盤報6.8333。



美國與伊朗的馬拉松談判未能就結束戰爭達成協議後，美國總統特朗普周日表示，美國海軍將開始封鎖霍爾木茲海峽，局勢進一步升級，使脆弱的兩周停火協議更加岌岌可危。



另外，國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟分析，預計人民幣匯率接下來的走勢仍以短期雙向波動和長期溫和升值為主。一方面，大量出口企業在完成一季度財報核算後，往往會選擇在月初進行集中結匯以回籠資金，隨著結匯需求的階段性釋放，匯率在6.80元上方可能面臨一定的調整壓力；另一方面，相關部門始終強調匯率在合理均衡水平上的雙向波動，不追求單邊升值，這將引導市場預期趨於理性。(jq)