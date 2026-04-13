13/04/2026 16:37

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌5點子，報6.8338

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8338，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，全日在6.8317至6.8380之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌69點子，報6.8330。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8657，較上個交易日跌3點子，兩連跌，較市場預測則偏弱約260點。



市場人士表示，美伊談判破裂後，美國總統特朗普下令將封鎖霍爾木茲海峽，市場情緒再度趨於謹慎。他們並指出，避險情緒或推高美元走勢，不過逢高結匯需求也會為人民幣提供支撐；短期市場可能選擇繼續觀望美伊局勢，人民幣或跟隨美元區間震盪。



平安銀行觀點認為，目前人民幣資金寬裕加上央行中間價較市場預測值弱，人民幣維持小幅升值的概率較大；人民幣匯率繼續在合理均衡水平上的基本穩定，短期整體波動區間預計將在6.80-6.85。(jq)