13/04/2026 11:12

【ＡＩ】樂聚機器人中試產線啟用，可減少量產時造不出、造太貴等問題

《經濟通通訊社13日專訊》深圳首條人形機器人中試產線的正式投運。深圳傳媒報道，位於深圳龍華的樂聚機器人中試產線12日正式啟用，有望破解人形機器人的生產製造普遍存在工藝不穩定、成本高、質量參差等問題。



樂聚機器人助理副總裁曹雨表示，中試驗證是介於研發和小規模量產之間的一個檢驗關卡或者驗證系統，主要驗證工藝可行性，以及供應鏈的穩定性和配套能力。該環節的核心目的是「把標準立起來、把成本降下來」，如果沒有中試這個環節，直接從研發導入量產，很可能就會面臨造不出來、造得太貴、造得不好、造得不穩的尷尬局面。



曹雨又介紹，龍華產線年規劃產能覆蓋500-1000台，「我們當下的首要任務，是通過中試，為未來的大批量生產制定標準化的作業流程」。



據了解，該產線目前接入ROBAN 2(魯班2人形機器人)的小批量試產，正圍繞柔性化、標準化、智能化三大方向進行量產前試製與驗證。(sl)