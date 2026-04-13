13/04/2026 17:16
【聚焦數據】內地3月社會融資規模增量5.23萬億元，遜預期
《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年一季度社會融資規模增量累計為14.83萬億元，比上年同期少3545億元。
按上月公布的前2個月社融規模增量9.6萬億元計算，即3月社會融資規模增5.23萬億元，低於預期的5.4萬億元。
一季度，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.9萬億元，同比少增7960億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加852億元，同比多增1819億元；委託貸款減少657億元，同比多減712億元；信託貸款增加132億元，同比少增399億元；未貼現的銀行承兌匯票增加5797億元，同比多增497億元；企業債券淨融資1.05萬億元，同比多5213億元；政府債券淨融資3.54萬億元，同比少3303億元；非金融企業境內股票融資1173億元，同比多211億元。(jq)
按上月公布的前2個月社融規模增量9.6萬億元計算，即3月社會融資規模增5.23萬億元，低於預期的5.4萬億元。
一季度，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.9萬億元，同比少增7960億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加852億元，同比多增1819億元；委託貸款減少657億元，同比多減712億元；信託貸款增加132億元，同比少增399億元；未貼現的銀行承兌匯票增加5797億元，同比多增497億元；企業債券淨融資1.05萬億元，同比多5213億元；政府債券淨融資3.54萬億元，同比少3303億元；非金融企業境內股票融資1173億元，同比多211億元。(jq)