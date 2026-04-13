13/04/2026 08:31

【中東戰火】美軍：美東時間周一上午10時封鎖伊朗港口海上交通

《經濟通通訊社13日專訊》美軍中央司令部宣布針對伊朗相關封鎖措施，表示將根據總統命令，在美國東部時間周一（13日）上午10時，即本港時間當晚10時起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。



中央司令部在社交平台表示，有關措施將適用於所有進出伊朗港口及伊朗沿海區域的各國船隻，包括位於波斯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。美軍不會阻礙往返非伊朗港口的船隻通過霍爾木茲海峽。



美伊在巴基斯坦的談判未有達成任何協議，美國總統特朗普表示，將調集更多掃雷艇前往霍爾木茲海峽，又稱清理海峽不會耗時太長。率領伊方代表團的伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任，如果再次考驗伊朗的意志，將給美國一個更大的教訓。



受消息影響，布蘭特原油期貨一度上漲7.8%，至103美元附近，歐洲天然氣期貨飆漲18%。(rc)