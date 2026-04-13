13/04/2026 08:34

【中東戰火】戰爭推高國際油價，美國3月CPI按年升3.3%

《經濟通通訊社13日專訊》美國勞工統計局公布，美國3月消費物價指數(CPI)按年升3.3%，較2月的2.4%顯著升溫，符合市場預期。按月方面，CPI急彈0.9%，同樣符合預期，但創下近四年來最大單月升幅。



這波通脹反彈主要受中東戰事推高國際油價所致，期內能源成本按月大幅飆升約10.9%，成為推高整體物價的最大動力。



撇除波動較大的食品及能源價格後，3月核心CPI按月微升0.2%，低於市場預期的0.3%；按年升幅則為2.6%，略低於預期的2.7%，前值為2.5%。



*密歇根消費者信心初值創歷史新低*



美國4月份消費者情緒遭受重創，密歇根大學消費者信心指數初值由3月份的53.3急挫至47.6，不但遜於經濟學家預估的51.5至52區間，更跌至歷史最低水平。



在分項數據方面，衡量消費者當前財務狀況的現況指數初值大跌至50.1，低於市場預期的53.4及上月的55.8，同樣創下紀錄新低。此外，反映消費者對未來經濟前景看法的預期指數初值亦由3月的51.7下滑至46.1，不及預期的50.2。(rc)