13/04/2026 10:28

【外圍經濟】策略師預測特斯拉股價或暴跌93%，至25美元

《經濟通通訊社13日專訊》華爾街策略師，市場研究公司GLJ Research的創辦人約翰遜預測特斯拉股價或暴跌93%，至25美元。



他表示：「以目前的價格來看，市場預期特斯拉將迎來爆發式增長，但實際情況卻恰恰相反。特斯拉的股票被嚴重高估。」



約翰遜主要擔憂的是特斯拉的高估值，預期本益比高達175倍，同時，特斯拉的銷量卻持續下滑。約翰遜認為特斯拉的高估值源自於馬斯克一貫對特斯拉產品的誇大承諾，而這些承諾往往在願景實現之前就已經反映在股價。



他還補充道，特斯拉robotaxi的緩慢推廣也令人失望。約翰遜認為，特斯拉每拖延一天擴大robotaxi車隊，投資者就會擔心公司沒有兌現馬斯克的承諾。(rc)