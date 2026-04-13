13/04/2026 11:09

【ＡＩ】蘋果傳最快年底發布首款AI智能眼鏡

《經濟通通訊社13日專訊》蘋果據報計劃今年底至明年初發布首款AI智能眼鏡，2027年正式上市。



據報道，這款內部代號為N50的智能眼鏡與Meta的產品類似，將面向日常使用，包括拍攝照片和影片、與智能手機同步進行編輯和分享、接聽電話、收聽通知、播放音樂等。眼鏡將不配備顯示屏。



蘋果設計團隊已設計了至少四種不同款式，並有多種顏色選擇。蘋果正測試多種鏡框設計，其中包括類似Ray-Ban Wayfarer的大型矩形鏡框、類似蘋果行政總裁庫克配戴眼鏡的纖細矩形設計、較大的橢圓形或圓形鏡框，以及更小巧精緻的橢圓形或圓形鏡框。(rc)