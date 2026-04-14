14/04/2026 16:49

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐洲央行執委連恩今晚10:00pm發表演講

▷ 歐洲央行執委奇波洛內今晚11:00pm發表預錄講話

▷ 美國3月PPI數據今晚8:30pm公布，月率料升至1.1%，年率4.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》美伊談判憧憬再度回升，儘管美國總統特朗普表明將會封鎖霍爾木茲海峽，但隔晚盤中特朗普又提到伊朗方面致電美方表明希望達成協議，恢復市場信心。美股昨日由跌轉升，道指升301點或0.63%報48218，納指升280點或1.23%報23183，標普升69點或1.02%報6886。港股方面，恒生指數收市報25872，升211點或0.8%，成交2368億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行執委連恩發表演講。11:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一個商業論壇發表預先錄製的講話。15日凌晨12:00am，英倫銀行總裁貝利在哥倫比亞大學參加小組討論。12:15am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在Semafor 2026年世界經濟會議前參加小組討論。12:45am，美聯儲理事會主辦「通過農村投資加強美國經濟：工作論壇」，美聯儲理事巴爾致開幕詞；1:00am，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯、里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金、費城聯邦儲備銀行總裁保爾森和巴爾將參加爐邊談話。3:00am，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林在IMF會議間隙發表講話。數據方面，今晚8:30pm，美國公布3月生產者物價指數，月率升幅料由0.7%擴大至1.1%，年率升幅料由3.4%擴大至4.6%。在美國，今日公布業績的公司有：強生(US.JNJ)、摩根大通(US.JPM)等。(wa)