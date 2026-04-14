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14/04/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3539，英國3月BRC零售銷售按年升3.1%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.199
|98.366
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.05/07
|159.04/08
|159.43/47
|歐元/美元
|1.1784/86
|1.1778/82
|1.1759/63
|英鎊/美元
|1.3538/40
|1.3529/33
|1.3506/51
|美元/瑞郎
|0.7803/05
|0.7811/15
|0.7838/42
|美元/加元
|1.3762/64
|1.3767/71
|1.3792/96
|澳元/美元
|0.7107/08
|0.7094/98
|0.7094/98
|紐元/美元
|0.5883/95
|0.5886/90
|0.5866/87
|美元/人民幣
|6.8162/70
|6.8165/69
|6.8302/06
|美元/港元
|7.8323/53
|7.8335/39
|7.8305/09
*上述報價只供參考用