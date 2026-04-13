14/04/2026 07:58

【中東戰火】美軍對伊朗港口封鎖令生效，伊朗指任何軍事干預均將失敗

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普早前宣布對伊朗港口及霍爾木茲海峽實施的海上封鎖令，已於香港時間周一(13日)晚10時正式生效。



特朗普警告，美軍將對任何企圖突破封鎖線的伊朗快速攻擊艇採取致命打擊。伊朗方面則強硬回應，指控美方在談判中朝令夕改，並強調美國在該海域的任何軍事干預注定失敗。



隨著為期兩周的停火協議面臨嚴峻考驗，特朗普於當地周一在社交平台發文，對伊朗發出嚴厲警告。他聲稱，伊朗海軍已被徹底瓦解，共有158艘艦船遭到摧毀，目前僅餘下少量美軍此前未視為威脅的快速攻擊艇。



特朗普強調，若任何一艘未受打擊的伊朗快速攻擊艇駛近美軍封鎖區，美方將採取猶如對付海上毒販般快速且殘酷的擊殺方式將其即時消滅。他又透露，在封鎖令生效前一日，共有34艘船隻順利通過霍爾木茲海峽，創下近期單日最高通航紀錄。(kk)