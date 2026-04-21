14/04/2026 11:33

【特朗普當政】貝森特：擬下令銀行收集客戶的公民身份證明文件

《經濟通通訊社14日專訊》美國財政部長貝森特周一（13日）表示，正在制定一項行政命令，要求銀行收集客戶的公民身份證明文件。



貝森特在華盛頓出席Semafor舉辦的晚宴時說：「我認為這是合理的，我們為什麼不能知道銀行系統里有哪些人？」他補充道：「我在英國有一處住所，他們想知道每套公寓里住著誰。」



該計劃意味特朗普政府遏制非法移民進入美國的重大新舉措，並可能對金融機構施加實質性的新要求。



目前在美國開立銀行賬戶並不需要提供公民身份證明文件。要求提供護照或其他公民身份證明的命令，可能會讓移民與美國公民開設銀行賬戶都變得更困難。(jf)



