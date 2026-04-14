14/04/2026 14:25

【外圍經濟】日本財相罕有發聲，要求經濟大臣避免就央行政策發表評論

《經濟通通訊社14日專訊》日本財務大臣片山臯月周二罕有開腔表示，已要求經濟產業大臣赤澤亮正，避免對日本央行貨幣政策發表評論，並強調有關政策應由央行自行決定。



赤澤亮正周日（12日）表示，在日本實際利率仍處於較低水平的情況下，4月加息可能是支撐日圓的「選項之一」。



當被問及這一言論時，片山臯月表示：「經濟產業大臣並不負責貨幣政策，根據法律規定，關於日本央行具體政策工具的決定應由央行自行作出。」



她續表示：「首相和我昨日在經濟財政政策委員會會議上，與赤澤先生會面時，也已告知他希望他避免就這一問題發表言論。」



赤澤亮正周二被問及與片山的談話時拒絕置評。他重申了政府的立場，即貨幣政策的具體細節應由日本央行自行決定。(jf)