14/04/2026 15:59

【中東戰火】中國油輪RichStarry號據報率先突破美軍封鎖，通過霍爾木茲海峽

《經濟通通訊社14日專訊》在美伊局勢高度緊張之際，載運約25萬桶甲醇的中國化學品及精煉油運輸輪RichStarry號，據報於當地時間周二凌晨，成為首艘穿越美國封鎖線、駛出波斯灣的船隻。



根據衛星航跡圖顯示，RichStarry號原定從阿聯酋沙迦(Sharjah)啟航前往中國。但在周一（13日）接近霍爾木茲海峽時，因美軍剛宣布海峽進入封鎖範圍，一度採取180度大轉向緊急折返。



在撤回安全水域短暫停留後，該船於周一深夜重新調整航向。周二清晨順利通過海峽最窄處，目前正駛向阿曼灣。



此次航行被視為對美軍封鎖效力的首場「壓力測試」。據報道，RichStarry號在通過海峽期間，除了維持正常的自動識別系統(AIS)外，更在廣播中強調其「中國船東與全體中國船員」的身分。RichStarry號的成功通過，顯示封鎖線仍存在灰色地帶。(jf)