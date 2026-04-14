14/04/2026 11:37

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▷ 水運佔比近七成，公路航空鐵路進出口增26.7%、33.4%、23.8%

▷ 對外承包工程出口305.1億元，農產品進出口增21.4% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在國新辦發布會上表示，今年一季度，中國對共建「一帶一路」國家（下稱「共建國家」）的進出口超過6萬億元（人民幣．下同），增長14.2%，出口和進口分別增長15.1%和13.2%。一季度，中國以水運方式對共建國家的進出口4.08萬億元，增長9.8%，中國對共建國家外貿比重近七成。以公路、航空、鐵路運輸方式進出口分別增長26.7%、33.4%和23.8%。亞拉陸海新通道正高效運營，顯著提升區域物流效率。一季度，中國對秘魯、哥倫比亞等國家的進出口增長超過兩成，鄭州-盧森堡航空物流「雙樞紐」模式架起了貫通中歐的「空中絲綢之路」。一季度，中國以航空運輸方式對歐洲共建國家進出口增長11.5%。*以對外承包工程方式對共建國家出口305.1億元，增17.5%*數據還顯示，多領域項目合作有力促進互利共贏。中國積極推進與共建國家的基礎設施領域合作。一季度，以對外承包工程方式對共建國家出口305.1億元，增長17.5%。其中，電氣控制裝置、變壓器、風力發電機組及其零件出口的增速都超過50%。一季度對共建國家農產品進出口3367.3億元，增長21.4%。中國企業在部分共建國家推廣「訂單農業+訂單收購」的模式，在促進貿易往來的同時，也帶動當地農民增收。在相關項目的帶動下，一季度中國自哈薩克進口的亞麻籽、自老撾進口的橡膠分別增長86.9%和23.6%。