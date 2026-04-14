14/04/2026 10:26
【聚焦數據】海關：首季民企進出口增16%，佔總值比重提升至57%
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署公布，一季度，中國民營企業進出口6.78萬億元（人民幣．下同），增長16.2%，佔中國進出口總值的比重進一步提升至57.3%。同期，外商投資企業進出口3.47萬億元，國有企業進出口1.56萬億元，分別增長16.1%、8%。
*對共建「一帶一路」國家進出口增14.2%*
一季度，中國對共建「一帶一路」國家進出口6.06萬億元，增長14.2%，佔進出口總值的51.2%。對東盟、拉美進出口均增長15.4%，對非洲進出口增長23.7%。對歐盟、英國進出口分別增長14.6%、13.1%。對亞太經合組織(APEC)其他經濟體進出口增長13.4%。
*對共建「一帶一路」國家進出口增14.2%*
一季度，中國對共建「一帶一路」國家進出口6.06萬億元，增長14.2%，佔進出口總值的51.2%。對東盟、拉美進出口均增長15.4%，對非洲進出口增長23.7%。對歐盟、英國進出口分別增長14.6%、13.1%。對亞太經合組織(APEC)其他經濟體進出口增長13.4%。