14/04/2026 11:17

【數據解讀】海關：中國3月對中東地區進出口由增轉降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在國新辦新聞發布會上表示，海關統計數據顯示，3月份，中國對中東地區進出口由今年前兩個月的同比增長轉為下降。



他指出，中方一貫主張通過政治和外交途徑來化解爭端，一直積極致力於促和止戰。希望各方能夠共同努力，推動局勢盡快緩和降溫，恢復霍爾木茲海峽和中東地區的和平穩定。



他並引述貿發會議的分析指出，伊朗戰事爆發後，燃料價格急劇上漲且持續高位，石油的運輸成本大幅攀升，這些因素正在通過供應鏈傳導，推高全球商品生產與運輸的成本，全球的貨物貿易預計可能會大幅下滑。世界貿易組織最新的《全球貿易展望和統計》，已經大幅調減了對全球貨物貿易的增速預期。