14/04/2026 11:15

【數據解讀】海關：首季跨境電商出口超4735億元，進口1449億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在國新辦發布會上表示，初步測算，今年一季度，中國跨境電商進出口6184.6億元（人民幣．下同），其中出口4735.5億元，進口1449.1億元。



呂大良指出，自今年4月1日起，在全國海關全面推廣了跨境電商零售出口的跨關區退貨模式。在這種業務模式下，跨境電商企業零售出口商品在海外發生退貨時，可以靈活選擇全國範圍內任一口岸辦理退運進境手續，有效解決退貨難的行業痛點。



此外，海關創新支持「TIR+跨境電商」物流模式。TIR即國際公路運輸公約，通過TIR方式運輸的貨物，在締約國全程無需重複查驗、換車倒裝，可以大幅降低運輸的時間和物流成本，讓電商好物更加便利走進國內外的千家萬戶。