14/04/2026 11:30

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▷ 對東盟、歐盟、英國出口分別增17.5%、18%、15.3%

▷ 裝備製造業出口4.25萬億元，增19.2% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》內地首季進出口11.84萬億元（人民幣．下同），同比增15%，其中出口6.85萬億元增11.9%，進口4.99萬億元增19.6%。海關總署副署長王軍在國新辦發布會上解讀數據稱，中國出口保持了兩位數增長主要原因歸結起來就是兩句話，外部有需求，中國有優質優價、穩定可靠的供給。一方面，外部需求回暖。一季度，中國對東盟出口增長17.5%，對歐盟、英國出口分別增長18%和15.3%。此外，全球人工智能和綠色低碳產業快速發展，帶動了智能產品、綠色產品等需求明顯增長。*3D打印機、數字照相機出口分別增119%、32.7%*另一方面，中國供給一直在線。憑借完備的產業配套體系，中國持續為各國產業發展提供穩定可靠的生產供給，為當地居民生活提供豐富多樣的消費選擇。一季度，中國裝備製造業產品出口4.25萬億元，增長19.2%，佔出口總值的比重超過了六成。其中，計算機通信製造業產品、鐵路船舶等運輸設備製造業產品出口增長都超過兩成。同期，消費品製造業產品、原材料製造業產品分別出口1.21萬億元、8378.5億元，佔出口總值的17.7%和12.2%。同時，通過科技創新和產業創新的深度融合，越來越多的創新產品投入市場，激發出新的需求。比如，3D打印機、數字照相機備受海外消費者青睞。一季度，中國上述產品出口分別增長119%和32.7%。又比如，中國企業在撒哈拉以南的非洲地區搭建分布式和微電網項目，能為當地提供穩定的電力供應。一季度，中國對上述地區出口光伏產品增長2.5倍，出口逆變器、電線電纜等電工器材增長56.1%。