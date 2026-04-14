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14/04/2026 15:07
美元兌人民幣報6.8250，內地3月貿易順差以美元計跌至511億遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|98.366
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.13/17
|159.11/15
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|歐元/美元
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|1.1759/63
|英鎊/美元
|1.3522/26
|1.3524/28
|1.3506/51
|美元/瑞郎
|0.7820/24
|0.7828/32
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|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7093/97
|0.7083/87
|0.7094/98
|紐元/美元
|0.5882/86
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|美元/人民幣
|6.8170/74
|6.8184/88
|6.8302/06
|美元/港元
|7.8334/38
|7.8317/21
|7.8305/09
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