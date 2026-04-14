14/04/2026 10:16

【滙豐投資峰會】滙控艾橋智:中東衝突削客戶信心影響波及全球，惟仍對業務保持樂觀

《經濟通通訊社14日專訊》滙豐控股(00005)行政總裁艾橋智表示，隨著投資者正在應對日益動盪的全球情況，中東衝突和更廣泛的「不確定性」開始削弱客戶的信心。



艾橋智在香港出席滙豐會議期間接受《彭博電視》訪問時指出，對中東局勢感到難過與憂慮，不僅關心當前情況，也擔心衝突將持續多久。不幸的是，這些不確定性已開始對整體信心造成壓力。



他警告，若衝突持續，影響恐將超出中東地區，波及全球經濟，又指擔心衝突延續將對全球產生影響，不僅是商品、石油與精煉產品價格，還包括化肥與金屬等領域。



儘管面臨地緣政治逆風，艾橋智仍保持樂觀態度，他表示，滙豐在應對新冠疫情期間的各種衝擊方面積累的經驗，使其能夠在局勢穩定後迅速調整策略。他還補充說，迄今為止，該銀行僅觀察到「非常溫和的」資本外流。(bi)