14/04/2026 10:29

【滙豐投資峰會】滙控:若能源價格長期高企，央行或被逼收緊貨幣政策，不利全球經濟發展

《經濟通通訊社14日專訊》滙控(00005)主席聶智恆(Brendan Nelson)出席滙豐全球投資峰會時表示，中東局勢增加市場不確定性，對能源安全、傳統盟友關係及全球經濟產生長期影響，又認為若能源價格長期高企，各地央行被逼收緊貨幣政策，不利全球經濟發展。



他指出，全球經濟正面臨史上最大規模的石油供應中斷，環球能源相關價格飆升，重燃對通脹、增長與息口的擔憂。雖然現時停火兩星期，但達成永久和平協議對確保能源供應恢復至關重要。



聶智恆又指，中國持續開放市場創造巨大機遇，香港正扮演至關重要的角色。香港經濟持續走強，資本市場正經歷由流動性驅動的復甦，尤其是新股招股活動回暖、交易量高企，將進一步鞏固香港作為國際金融中心的領先地位，香港更被預期在2030年前超越瑞士成為全球領先的財富中心。



滙控早前完成私有化恒生銀行，他認為，能整合兩家服務香港數代的標誌性機構，支持香港繼續發揮作為連接內地與世界各地的主要樞紐角色。他又指，香港今年首季一級及二級市場股票發行集資逾130億美元，為2021年以來表現最好的第一季，領先其他地區交易所。(bi)