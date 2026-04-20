14/04/2026 10:30

【滙豐投資峰會】李家超：年初至今本港金融市場表現良好，逾500家公司排隊來港上市

《經濟通通訊社14日專訊》行政長官李家超出席滙豐全球投資峰會時表示，鑑於地緣政治的過山車式波動，正導致貿易及供應鏈等正出現碎片化和阻礙，並指穩定和確定性是企業、投資者及銀行最重視的價值，並形容穩定、確定性和信任是香港的「天然資源」，對香港的經濟、社會和繁榮未來至關重要。



他續指，香港經歷過不少危機，但每次都能反彈，並且比以往更強大，並指在「一國兩制」之下，資本及資訊自由流動加上低稅率，使香港能夠發揮獨特的角色，連接內地市場與世界其他地區。



*本港金融市場活躍，目前有逾500宗上市申請*



李家超提及，進入今年第二季度，全球局勢仍然複雜多變，中東衝突的巨大陰影繼續影響市場情緒。年初至今，香港的金融市場繼續表現良好，進入3月後更為活躍。3月份香港股票平均每日成交額接近390億美元，較去年同期上升8%。香港的IPO市場依然處於良好狀態。截至3月底，集資額已超過140億美元，繼續位居全球首位。目前香港有超過500宗上市申請正在排隊。



他又指，香港正多元化其服務範圍，包括建立一個國際黃金交易市場，計劃於今年開始試行「香港黃金中央結算系統」，並正在研究為黃金交易和結算提供稅務優惠。(bn)