14/04/2026 19:28

《再戰明天》美國公布進出口物價等數據，寧德時代公布業績

《經濟通通訊社14日專訊》美國公布進出口物價等數據，及寧德時代公布業績，料為周三（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國副總理丁薛祥訪問土庫曼斯坦（至17日）。國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行舉行春季會議（至18日）。本港時間周三晚8:30pm，美聯儲理事巴爾參加有關「消費合規監督與監管」的討論。



*歐元區公布工業生產*



數據方面，周三（15日）5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布2月工業生產，年率跌幅料由1.1%擴大至1.2%，經季節調整月率料由下滑1.5%改善至升0.3%。8:30pm，美國公布3月出口物價，月率升幅料維持於1.5%；3月進口物價月率升幅料由1.3%擴大至2.3%，年率升幅料由1.3%擴大至4.4%；4月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料維持不變。10:00pm，美國公布4月NAHB房屋市場指數，料由38降至37。



在本港，明日公布業績的公司有:寧德時代(03750)等。



此外，明日軒竹生物-B(02575)將有基石投資者持股解禁。(wa)