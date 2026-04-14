14/04/2026 11:32
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報2.31厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.30976厘，升7.732基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.45494厘，升2.464基點。
隔夜息報2.495厘，跌3.631基點；一周拆息升4.262基點，報2.37226厘，兩周則升2.542基點，報2.31048厘。長息方面，六個月拆息升0.41基點，報2.69446厘，一年期則跌0.452基點，報3.02536厘。
港元匯價今日在7.8340-7.8290之間上落，最新報7.8324。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.495厘，跌3.631基點；一周拆息升4.262基點，報2.37226厘，兩周則升2.542基點，報2.31048厘。長息方面，六個月拆息升0.41基點，報2.69446厘，一年期則跌0.452基點，報3.02536厘。
港元匯價今日在7.8340-7.8290之間上落，最新報7.8324。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.495
|-3.631
|一周
|2.37226
|+4.262
|兩周
|2.31048
|+2.542
|一個月
|2.30976
|+7.732
|兩個月
|2.38649
|+2.917
|三個月
|2.45494
|+2.464
|六個月
|2.69446
|+0.41
|一年
|3.02536
|-0.452
資料來源：香港銀行公會