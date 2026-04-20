14/04/2026 11:50

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 郭惠光指全球化需結合傳統價值如勤奮、韌性

▷ 香格里拉飲食文化創造體驗迎合市場需求

▷ 潘永成指香港受益中國發展但運氣是雙面刃 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》香格里拉亞洲(00069)主席兼首席執行官郭惠光表示，市場常誤以為全球化及國際化等於放棄自我，但他強調，擁有全球化思維至關重要，因為當今世界已處於全球緊密連接的時代。同時，他同意應擁抱自身文化根源，透過連結傳統價值，才能真正發揮力量。這些傳統價值包括勤奮、韌性、吃苦耐勞、深入解決問題，以及制定策略與戰術的能力。他續指，企業應將文化真正融入商業營運，這已是現今贏得客戶的關鍵。「人們旅行或外出用膳，追求的正是真實而難忘的體驗，而香格里拉的飲食文化正能創造這種獨特感受。」郭惠光指出，約10至20年前，外資對中國料理的認識多停留在廣東菜或點心，但如今四川菜、上海菜乃至華縣菜等各地菜系均大受歡迎，不僅深受中國國內消費者喜愛，更吸引愈來愈多國際食客。這為香格里拉帶來絕佳機遇，能迎合快速成長的市場需求。「我們相信，致勝之道在於結合專業知識與能力，提供正宗風味的同時，配以優質服務，打造符合目標客戶期待的體驗環境。」郭惠光強調：「憑藉對傳統的堅定承諾，我們致力將亞洲款待的最佳精神帶給世界，希望能取得成功。」*怡和潘永成︰香港的運氣是雙面刃*同場的怡和集團行政總裁潘永成則指出，香港是個幸運的地方，從中國的快速成長中獲益良多，內地財富已大量流入香港的房地產、服務業及奢侈品等領域。然而，這份運氣有時亦是把雙刃劍。當一切順風順水時，人們往往難以產生強烈的改變渴望，大家覺得「事情已進展順利，何須改變環境」，結果容易形成自滿心態。「我不是說香港人不勤奮，但這種勤奮並非由創新思維所推動的改變。」潘永成表示，香港既無人口優勢，亦無資源優勢，唯一擁有的是地理位置優勢。因此，他經常提醒團隊要思考「香港存在的意義」。他認為，香港永遠會是世界許多地區的科技、知識與資源的適應者；若能善用「一國兩制」框架，圍繞其打造金融產品、資本市場及知識產權轉移的能力，便能確立香港獨特的生存模式。(kl)